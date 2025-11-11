Klassiker wie Espresso Martini oder Negroni gehen immer. Doch während der Berliner Cocktail Week werden auch ungewöhnliche Drinks kredenzt.

Berlin - Darf es ein Matcha Martini, ein Velvet Dream oder doch lieber ein Arseronno sein? Ab Freitag schenken Barkeeperinnen und Barkeeper aus ganz Berlin im Rahmen der Cocktail Week zehn Tage lang besondere Drinks aus. Die Cocktails kosten überall 8 Euro, in jeder Bar stehen zwei Optionen zur Auswahl. Das Event läuft vom 14. bis zum 23. November.

Die Aktionswoche soll auch unter Beweis stellen, dass die Berliner Nachtszene viel mehr sei als nur Clubs, sagt Organisatorin Medea Sisti. „In Berlin haben wir unglaublich viele Bars.“ Sie hoffe, dass die teilnehmenden Lokale durch die Cocktail Week neue Kundinnen und Kunden dazugewinnen könnten. Bei der Eröffnung am Abend berichten mehrere Barkeeper, dass die Gäste inzwischen weniger bestellten als früher, um Geld zu sparen.

25 Bars sind mit dabei

Zu den 25 teilnehmenden Bars zählen unter anderem die Green Door Bar in Schöneberg, die zum zweiten Mal in Folge Bar des Jahres wurde. Mit dabei sind auch das Soris e Morsi in Prenzlauer Berg, die Bar Amélie in Mitte oder die Bar Basalt im Wedding. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verwendung von italienischen Spirituosen. Zu jedem Cocktail gibt es übrigens eine Portion Popcorn dazu.

Die Bars seien sehr unterschiedlich, sagt Sisit. Manche hätten einen Wohnzimmer-Vibe, anderen einen gemütlichen Kiez-Flair, aber auch gehobene Bars seien dabei.

Organisiert wird die Cocktail Week - wie auch die True Italian Pizza Week oder die True Italien Pasta Week - von der Firma Berlin Italian Communication. Die Cocktail Week gibt es zum ersten Mal.