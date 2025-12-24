Nach einem Reifenplatzer auf der A2 brennt in Börde ein Sattelauflieger. Dabei geraten auch 24 Tonnen geladene Pakete in Brand. Die Fahrbahn bleibt mehrere Stunden gesperrt.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Berlin nach Angaben der Polizei mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild)

Hohe Börde - Ein Sattelauflieger eines Lkws ist am Dienstagabend auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin kurz hinter der Anschlussstelle Bornstedt im Landkreis Börde in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer einen Reifenplatzer an seinem Sattelauflieger, woraufhin er auf den Standstreifen fuhr. Der Polizei zufolge hatte der Auflieger bereits Feuer gefangen.

Der 50-jährige Fahrer habe den Auflieger noch rechtzeitig vom Fahrzeug abkoppeln können, bevor dieser in Vollbrand geriet. Demnach brannte dieser samt der 24 Tonnen geladenen Pakete vollständig aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach Schätzungen der Polizei liegt der Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei derzeit aus und vermutetet einen technischen Defekt.

Der Sattelauflieger wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Berlin nach Angaben der Polizei bis in die Nacht zu Mittwoch mehrere Stunden gesperrt.