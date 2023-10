Garbsen - 24 Kanarienvögel sind aus einem Kleingarten in Garbsen (Region Hannover) gestohlen worden. Zu dem Diebstahl kam es in der Zeit von Mittwoch bis Samstag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die noch unbekannten Täter schnitten den Maschendrahtzaun des Kleingartens auf und verschafften sich so Zugang. Anschließend wurden die beiden Vorhängeschlösser der Vogelvoliere aufgebrochen und die Tiere entwendet.