Ein Unbekannter schießt in Magdeburg auf einen jungen Mann und flieht unerkannt - trotz Hubschraubereinsatz. Die Polizei sucht Zeugen. Was steckt hinter der Tat?

Am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. (Symbolbild)

Magdeburg - In Magdeburg ist ein 24-Jähriger durch einen Schuss am Fuß schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schoss ein bislang unbekannter Mann am Samstagabend im Stadtteil Sudenburg mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“ auf den jungen Mann. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt.

Der Täter flüchtete demnach in unbekannte Richtung. Trotz eines Polizeihubschraubers blieb die Fahndung bislang ohne Erfolg. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise. Der Gesuchte soll 1,80 bis 1,85 Meter groß und von breiter Statur sein. Er trug demnach schwarze Kleidung, ein schwarzes Basecap und eine schwarze Sonnenbrille. Zudem hatte er einen Bart.