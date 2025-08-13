Besonders Lehrerinnen arbeiten oft in Teilzeit - das zeigt eine aktuelle Statistik. Doch es gibt große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Wo steht Sachsen-Anhalt?

Viele Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. (Symbolbild)

Magdeburg/Wiesbaden - Im bundesweiten Vergleich arbeiten Sachsen-Anhalts Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen seltener in Teilzeit. Die Quote lag im Schuljahr 2023/24 bei 23,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Geringer war sie mit 23,0 Prozent nur noch im Nachbarland Thüringen.

Bundesweit erreichte die Quote den Statistikern zufolge mit 43,1 Prozent einen neuen Höchststand. Im Bundesländer-Vergleich führten 2023/2024 Hamburg (55,0 Prozent), Bremen (52,2 Prozent) und Baden-Württemberg (50,1 Prozent) die Liste an.

Im Vergleich zu anderen Branchen liegt die Teilzeitquote bei Lehrkräften den Angaben zufolge überdurchschnittlich hoch. Über alle Wirtschaftsbereiche hinweg arbeiteten demnach 30,9 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit.