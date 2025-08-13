Noch bis 24. August können Besucher das junge Zwergflusspferd im Berliner Zoo erleben. Danach zieht Toni nach Frankreich. Für Fans gibt es ein kleines Abschiedsprogramm.

Berlin - Für das beliebte Zwergflusspferd Toni aus dem Berliner Zoo heißt es in wenigen Tagen „au revoir“: Der kleine Internetstar zieht in einen neuen Zoo im elsässischen Mulhouse in Frankreich. Der 24. August ist der letzte Tag, an dem Besucherinnen und Besucher das Mini-Hippo in Berlin sehen können, sagte eine Zoo-Sprecherin. Den genauen Umzugstag verrät der Zoo nicht.

Wer Toni noch einmal live erleben will, sollte sich daher beeilen. In der letzten Woche bietet der Zoo täglich um 13.30 Uhr ein spezielles Programm für Toni an. So soll sichergestellt werden, dass Fans sie noch einmal in Aktion erleben können. Toni bekommt dann etwa eine Dusche mit dem Wasserschlauch oder eine Extraportion Erdnüsse. Los geht es am 18. August. In Berlin werden viele sie vermissen. „Ich hoffe, dass sie mit den Franzosen klarkommt und viele neue Freunde macht“, sagt ein Zoo-Besucher.

Schön und traurig zugleich

Tierpflegerin Svenja Schulze findet es schön und traurig zugleich, dass Toni in einen neuen Zoo umzieht. „Man ist schon ein bisschen emotional, auch wenn man Profi ist.“ Schulze war von Geburt an mit dabei. Sie hat das Zwergflusspferd geduscht und in einer Wanne gebadet, als es noch ganz klein war.

Die Videoaufnahmen des winzigen Hippos, kurz nach der Geburt am 3. Juni 2024, gingen viral. Mehr als 20.000 Namensvorschläge aus aller Welt erreichten damals den Zoo. Namensvetter wurde schließlich der Fußballer Antonio Rüdiger, der eine Ehrenpatenschaft übernahm.

Toni ist eine kleine Diva

Die inzwischen einjährige Toni sei sehr lieb, aber auch eine kleine Diva, sagt Schulze. „Wenn man morgens in den Stall kommt, dann weiß sie ganz genau, morgens gibt es erstmal ein kleines Erdnüsschen zur Begrüßung.“ Das ist Tonis Lieblingssnack.

Zwergflusspferde sind Einzelgänger. Das Interesse an Mutter Debbie nehme nun mehr und mehr ab, sagt Schulze. In Mulhouse, so die Hoffnung, könnte Toni einmal selbst für Nachwuchs sorgen.