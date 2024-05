Barsinghausen-Göxe (dpa/lni) – - Ein 23-Jähriger ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 65 in der Nacht zu Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Der Mann habe in der Nähe der Gemeinde Göxe (Landkreis Hannover) auf nasser Straße mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Er sei gegen einen Baum geprallt und in seinem Auto eingeklemmt worden. Zeugen hätten Polizei und Rettungskräfte alarmiert, die den Mann befreien konnten und per Hubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Dort erlag er in der Nacht seinen Verletzungen. Die B65 wurde wegen des Unfalls bis etwa 23.30 Uhr gesperrt.