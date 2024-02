In Schwanewede nördlich von Bremen ist ein Mann von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen - und schließt auch ein illegales Autorennen nicht aus.

Schwanewede - Ein Mann ist bei einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag lebensgefährlich verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer kam auf der Ortsdurchfahrt in Schwanewede nördlich von Bremen von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug unter anderem gegen ein geparktes Auto und eine Straßenlaterne, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die genaue Unfallursache war demnach zunächst nicht bekannt.

Die Polizei schließt ein illegales Autorennen nicht aus und bittet um Zeugenhinweise, ob möglicherweise auch ein zweites Auto gesichtet wurde. Die Straße verlaufe in dem Unfallbereich sehr gerade und es gebe bereits einen weiteren Fall, bei dem es sich möglicherweise um ein illegales Autorennen handeln könnte, sagte eine Sprecherin.

Feuerwehrleute befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde danach in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben war das Unfallfahrzeug nicht zugelassen. Möglicherweise sei der 23-Jährige zudem zu schnell unterwegs gewesen.

Den Angaben nach berührte das Auto erst eine Mülltonne. Als der Mann gegenlenkte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine weitere Mülltonne. Danach rammte er ein geparktes Auto sowie eine Straßenlaterne, die dadurch aus dem Boden gerissen wurde. Auch eine Mauer und ein Zaun wurden beschädigt.

Die Ortsdurchfahrt war wegen der Unfallaufnahme bis in den Vormittag gesperrt, Busse wurden umgeleitet. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Beamten schätzten den Schaden auf 20.000 Euro.