Bei einem tödlichen Unfall auf der A7 stirbt am frühen Morgen ein junger Mann aus dem Westerwaldkreis. Ein weiterer Fahrer muss ins Krankenhaus gebracht werden. Was bisher bekannt ist.

Soltau - Ungebremst ist ein 23-Jähriger mit seinem Pkw auf der Autobahn 7 bei Soltau auf das Heck eines vor ihm fahrenden Lkws gefahren. Der Mann aus dem Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz wurde dabei am frühen Morgen tödlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Dessen 36-jähriger Fahrer wurde von einem Notfallseelsorger betreut und musste mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro. Die A 7 war in Fahrtrichtung Hamburg kurzzeitig voll gesperrt.