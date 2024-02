Erfurt - In Thüringen sind zum Ende des ersten Schulhalbjahres 222 Lehrerinnen und Lehrer feierlich verbeamtet worden. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) erinnerte daran, dass die Verbeamtung von Lehrkräften im Jahr 2017 wieder eingeführt wurde, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Erfurt mitteilte. „Heute sind mehr als zwei Drittel unserer Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen verbeamtet. Das Interesse an dem Beruf ist ungebrochen hoch“, sagte Holter.

Von den nun 222 verbeamteten Lehrern arbeiten 139 an Gymnasien, 31 an berufsbildenden Schulen, 23 an Regel- und Gemeinschaftsschulen, 25 an Grundschulen und vier an Förderschulen.