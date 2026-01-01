weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: 22-Jähriger nach Stichattacke reanimiert

Eil:
Brände, Verletzte, Schlägereien: Die Silvester-Bilanz von Polizei und Feuerwehr in Sachsen-Anhalt
Brände, Verletzte, Schlägereien: Die Silvester-Bilanz von Polizei und Feuerwehr in Sachsen-Anhalt

Kriminalität 22-Jähriger nach Stichattacke reanimiert

Nach einer Auseinandersetzung an der Eisenbahnstraße in Leipzig kämpft ein junger Mann ums Überleben. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Von dpa 01.01.2026, 15:52
Die Polizei ermittelt nach der Attacke wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach der Attacke wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Leipzig - Bei einer Stichattacke in Leipzig ist ein 22-Jähriger schwer verletzt und danach reanimiert worden. Zwischen dem jungen Mann und einem unbekannten Täter sei es am Silvesternachmittag in der Eisenbahnstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die in körperliche Übergriffe mündete, wie die Polizei mitteilte. Der Täter setzte dabei ein Stichwerkzeug ein.

Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, bereits während der Fahrt musste er wiederbelebt werden. Die Polizei sperrte den Bereich um den Tatort kurzzeitig ab, dadurch kam es zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.