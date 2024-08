Nordhorn - Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Grafschaft Bentheim gestorben. Der Mann wurde am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und erlag am selben Abend seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen auf das Gelände einer Tankstelle in Nordhorn den Biker übersehen. Es kam zum heftigen Zusammenprall. Der 27-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 11.500 Euro und sucht derzeit nach Zeugen.