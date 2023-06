Leipzig - Ein Bauarbeiter ist in Leipzig nach einem Sturz von einem Gerüst gestorben. Der 21-Jährige war am Samstagnachmittag mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er wenig später starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.