Seit 2017 können Frauen Frauen heiraten und Männer Männer. Ihr Anteil an den Eheschließungen in Sachsen-Anhalt ist vergleichsweise gering.

Halle - 209 gleichgeschlechtliche Paare haben sich im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt das Ja-Wort gegeben. Darunter waren neun eingetragene Lebenspartnerschaften, die umgewandelt wurden, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Insgesamt wurden 116 Frauenpaare und 93 Männerpaare getraut. Damit lag der Anteil der gleichgeschlechtlichen Eheschließungen im vergangenen Jahr bei rund 2,5 Prozent an den insgesamt 8469 im Land. Seit dem 1. Oktober 2017 können Frauen Frauen und Männer Männer heiraten.