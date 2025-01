2024 etwas mehr Bundesfreiwillige in Sachsen-Anhalt

Entgegen dem Bundestrend hat in Sachsen-Anhalt der Bundesfreiwilligendienst 2024 mehr Zulauf gehabt. (Symbolfoto)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr wieder etwas mehr Menschen einen Bundesfreiwilligendienst absolviert - bundesweit gingen die Zahlen hingegen zurück. Im Durchschnitt gab es 2024 pro Monat im Land 1.561 Bundesfreiwillige, die auf Zeit etwa in Kindergärten, Krankenhäusern oder auch im Natur- und Umweltschutz mitarbeiteten. Das geht aus der Statistik des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hervor.

Bundesweit ging die Zahl der Bundesfreiwilligen leicht zurück von 34.966 im Monatsschnitt 2023 auf 34.009 im vergangenen Jahr.

Wo steht Sachsen-Anhalt im Vergleich der Bundesländer?

Im bundesweiten Vergleich wird dieses Angebot zur Orientierung in Sachsen-Anhalt relativ gut genutzt - nur in fünf, zum Teil sehr viel bevölkerungsreichen Bundesländern, gibt es mehr Bundesfreiwillige. In Schleswig-Holstein (Durchschnitt 2024: 1.300), Hessen (1.258), Rheinland-Pfalz (824), Mecklenburg-Vorpommern (1.233) und Thüringen (1.232) sind es weniger gewesen. Im Nachbarland Sachsen waren im Schnitt der Monate des Jahres 2024 2.667 Bufdi-Stellen besetzt.

Bufdis in allen Altersklassen

Die Freiwilligen engagieren sich in der Regel zwölf Monate in entsprechend anerkannten Einrichtungen. Es handelt sich um Kitas, Krankenhäuser oder Altenheime. Aber auch Einsatzbereiche wie Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Bildung, Sport oder Integration sind möglich. Die Bufdis erhalten im Gegenzug ein Taschengeld und sind automatisch Mitglied in der gesetzlichen Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Hinzu kommen kostenlose Seminare und eine umfangreiche Betreuung. Der Bundesfreiwilligendienst war nach dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011 auf den Zivildienst gefolgt.

In Sachsen-Anhalt absolvieren Menschen aller Altersklassen einen Bundesfreiwilligendienst. Im Dezember 2024 waren knapp 600 Bufdis unter 27 Jahre alt, etwa 900 waren im Alter von 27 bis 65 und etwa 90 Freiwillige waren älter als 65 Jahre.