Es ist spät in der Nacht, als ein junger Mann an einer Raststätte angesprochen wird. Die Begegnung endet für ihn mit einem finanziellen Verlust.

Michendorf - Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf einem Autobahnrasthof bei Michendorf (Potsdam-Mittelmark) Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann beim Umstieg von einem Reisebus von zwei unbekannten Männern angesprochen. Die Täter brachten den Reisenden unter einem Vorwand dazu, seine Geldscheine vorzuzeigen. Sie sagten, er habe Geld verloren.

Dabei tauschten sie unbemerkt rund 1.000 Euro gegen „wertlose belarussische Rubel“ aus und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat gegen 1.20 Uhr am Rasthof Michendorf Süd beobachtet haben, und warnt zugleich vor ähnlichen Betrugsmaschen. Reisende sollten sich bei unerwarteten Ansprachen durch Fremde misstrauisch verhalten und kein Bargeld vorzeigen oder an unbekannte Personen übergeben.