Grimma - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Grimma tödlich verletzt worden. Der junge Mann kam am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum, wie die Polizei Leipzig am Abend mitteilte. Mit seinem Fahrzeug kam der 20-Jährige auf einem Feld zum Liegen. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Zum Hergang des Unfalls wird noch ermittelt.