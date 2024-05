Bremen - Bei einer vermeintlichen Verabredung zum Sex ist ein 20-Jähriger in Bremen von einem Unbekannten verprügelt und verletzt worden. Der Mann sei in eine „Erotikfalle“ getappt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach hatte sich der 20-Jährige am Montag vermeintlich mit einer Frau über das Internet in einem Chat zum Sex verabredet. Als Treffpunkt wurde ein großer Wohnblock im Stadtteil Huchting ausgemacht.

An der verabredeten Adresse sprang nach Polizei-Angaben ein Mann aus einem Gebüsch und forderte von dem 20-Jährigen Geld. Er drohte demnach, er würde ihn umbringen. Der 20-Jährige versuchte zu flüchten, wurde von dem Unbekannten aber eingeholt. Der Täter schlug mehrfach auf ihn ein und raubte sein Bargeld, wie es hieß. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Nach dem Räuber, der etwa 18 Jahre alt sein soll und eine schwarze Lederjacke getragen haben soll, wird nun gesucht.

Die Polizei nahm den Fall zum Anlass, um bei Treffen mit Online-Bekanntschaften davor zu warnen, sich in einer Wohnung oder an einem unbekannten Ort zu verabreden. „Wählen Sie einen belebten Ort, am besten ein Lokal oder Café“, teilten die Beamten mit. Außerdem sollte ein Mensch, dem man vertraut, informiert werden, wann und wo die Verabredung ist.