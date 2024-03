Berlin - Zur anstehenden Fahrradsaison sollen in Berlin in nächster Zeit die 20 geplanten Fahrrad-Reparaturstationen aufgestellt werden. Derzeit würden noch die genauen Standorte festgelegt, antwortete der Senat auf eine Linken-Anfrage. Ab April sollen die Pläne für die öffentlichen Stationen mit Werkzeugen und Luftpumpe für Fahrräder umgesetzt werden.

Bisher gibt es bereits fünf dieser Stationen in Form einer kleinen eckigen Säule: in Friedrichshain an der Bibliothek Pablo Neruda, in Kreuzberg an der Yorckstraße 37, am Rathaus Neukölln und in Reinickendorf am Rathaus und an der Schloßstraße. Jede ist mit Werkzeugen wie Schraubenzieher, Schraubenschlüsseln, Inbusschlüsseln und Reifenhebern, die kostenlos benutzt werden dürfen, ausgestattet. Die Werkzeuge sind vor Diebstahl geschützt.

Eine der ersten Stationen in Reinickendorf kostete damals etwa 2000 Euro. Zu 85 Prozent bezahlt die Anschaffung nun die Bundesregierung im Rahmen von Förderungen für umweltfreundlichen Verkehr. Der Senat ist bis Ende 2026 für die Wartung zuständig.