Nach einem Angriff bei einem Jugendspiel hat das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) das abgebrochene Derby der U16 von Erzgebirge Aue gegen die U17 des FSV Zwickau mit 2:0 zugunsten der Gäste gewertet. Dazu wurde Aue zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt. Der Verein hat das Urteil bereits akzeptiert, teilten die Erzgebirger auf ihrer Homepage mit. Der Club wolle die Geldstrafe nach Ermittlung der Personalien auf die Täter umlegen.

Der Verband bestätigte zwar, dass Aue im Vorfeld organisatorisch alle Mittel zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit ausgeschöpft hatte. Da der Spielabbruch jedoch durch einen Angriff von mutmaßlichen „Anhängern des Heimvereins“ verursacht worden sei, trage der Gastgeber die Verantwortung. Die Aufarbeitung der Vorkommnisse dauert aktuell noch an.

Mindestens 30 maskierte Personen

Das Derby der B-Junioren musste nach Ausschreitungen von Zuschauern abgebrochen worden. Mindestens 30 größtenteils mit schwarzen und lilafarbenen Sturmhauben maskierte Personen seien in den Bereich der Zwickauer Fans eingedrungen, hieß es laut Polizei. Demnach seien drei 15-Jährige und ein 19-Jähriger verletzt sowie Fan-Utensilien geraubt worden. Ein Verletzter habe in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Angreifer seien in einen Wald geflüchtet.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen 27-Jährigen fest. Er stehe unter Verdacht, an dem gewaltsamen Übergriffen beteiligt gewesen zu sein, hieß es. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruchs. 40 Polizisten waren vor gut einer Woche im Einsatz.