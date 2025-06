Ein neun Jahre alter Junge auf einem Roller ist in Delmenhorst von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach habe eine Autofahrerin beim Verlassen eines Parkplatzes das auf dem Gehweg fahrende Kind übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß und der Neunjährige fiel auf den Boden. Er wurde am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.