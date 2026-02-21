Ein Trio bricht in die Wohnung eines 19-Jährigen in Plauen ein. Die Männer schlagen und berauben den jungen Mann.

Plauen - Ein 19-Jähriger ist in seiner Wohnung in Plauen überfallen und verletzt worden. Kurz nach der Attacke seien drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Trio am Freitagabend zunächst die Wohnungstür des 19-Jährigen auf.

Dann schlugen sie auf ihr Opfer ein und entwendeten dessen Handy. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Gegen die drei jungen Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren wird nun wegen schweren gemeinschaftlichen Raubes ermittelt.