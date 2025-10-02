Zwei Unfälle mit Verletzten sorgen für eine Sperrung der A9 in Richtung Berlin. Was die Polizei bisher zu Hergang und Dauer mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu zwei, kurz aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen. (Symbolbild)

Dittersdorf - Bei Unfällen auf der Autobahn 9 in Höhe Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) sind 16 Menschen leicht und eine Person schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu zwei, kurz aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen. Beteiligt waren demnach jeweils drei Fahrzeuge.

Die Unfallursache sei bislang unklar, heißt es weiter. Die Fahrbahn in Richtung Berlin wird voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden voll gesperrt bleiben, so eine Sprecherin. Die Polizei bittet darum, den Unfallort möglichst weiträumig zu umfahren.