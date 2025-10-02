Ein 68 Jahre alter Mann stirbt in Schwarzenberg nach einem Zusammenstoß mit einem Müllauto. Wie konnte das passieren?

Schwarzenberg - Im Erzgebirge ist ein Fußgänger von einem Müllauto erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag in Schwarzenberg. Der 68 Jahre alte Mann sei bei dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug schwerst verletzt worden. Er starb am Unfallort. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei habe Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen.