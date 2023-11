Aerzen - Beim Training haben 17 junge Rollschuhläuferinnen in Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont möglicherweise einen elektrischen Schlag bekommen. Die Mädchen und jungen Frauen im Alter von 12 bis 19 Jahren hätten am Sonntagabend in einer Sporthalle eine Choreographie geübt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Dabei hätten sich alle an den Händen gehalten und „so etwas wie einen elektrischen Schlag“ erhalten. Die Jugendlichen hätten über Unwohlsein, Kopfschmerzen, Kribbeln und Taubheitsgefühl geklagt, drei von ihnen seien zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen. Schwer verletzt wurde niemand. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei werden sowohl Fremdverschulden als auch ein technischer Defekt ausgeschlossen, wie die Sprecherin sagte. Hinweise auf eine Straftat gibt es demnach nicht. Die genaue Ursache wird weiter untersucht. „Das hat man nicht oft“, sagte die Sprecherin zu dem Zwischenfall.