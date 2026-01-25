Tragisches Ende einer Feier von Jugendlichen im U-Bahnhof Deutsche Oper: Bei dem Versuch, eine E-Zigarette aus dem Gleisbett zu holen, stirbt ein 17-Jähriger an einem Stromschlag. Die BVG warnt.

Am U-Bahnhof Deutsche Oper in Berlin ist ein 17-Jähriger durch einen Stromschlag getötet worden.

Berlin - Für einen 17-jährigen Jugendlichen ist eine Feier mit Freunden im U-Bahnhof Deutsche Oper am frühen Samstagmorgen tödlich geendet. Der junge Mann erhielt einen starken Stromschlag, als er einen heruntergefallenen Gegenstand unter einer abgestellten U-Bahn aus dem Gleisbereich holen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er die sogenannte Stromschiene berührt oder sei ihr zu nahe gekommen. Er starb noch vor Ort an den Folgen des Stromschlags.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Gegenstand um die E-Zigarette des Jugendlichen gehandelt haben. Er habe zuvor mit einer Gruppe aus etwa 20 jungen Menschen am U-Bahnhof Deutsche Oper gefeiert, hieß es.

Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Seelsorger standen nach dem Unfall bereit, um die anwesenden Jugendlichen zu betreuen. Weitere Details wurden auch am Sonntag nicht bekannt.

BVG warnt ausdrücklich vor dem Betreten des Gleisbereichs

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) äußerten sich tief betroffen. „Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen und Freund*innen des Unfallopfers“, teilte das Unternehmen mit.

Die U-Bahnen in Berlin werden den Angaben zufolge über eine sogenannte Stromschiene versorgt. „Diese Stromschienen stehen im Regelbetrieb dauerhaft unter einer Spannung von 750 Volt Gleichstrom“, teilte die BVG weiter mit. Der kontinuierliche Stromfluss sei grundlegende Voraussetzung für den sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Bei dem Zug auf dem betroffenen Gleis habe es sich um eine für den Betrieb ab Samstagmorgen abgestellte U-Bahn gehandelt. „Auch abgestellte Züge benötigen Strom, unter anderem für sicherheitsrelevante Systeme und betriebliche Funktionen“, erklärte das Unternehmen. „Deshalb gilt ausnahmslos: Der Gleisbereich darf niemals betreten werden.“

Die BVG warnte erneut „ausdrücklich und mit Nachdruck“ davor, dass das Betreten des Gleisbereichs lebensgefährliche und tödliche Folgen haben könne.

Schon mehrere Unfälle

Die am Unfallort verkehrende U-Bahn-Linie U2 war den Angaben zufolge am frühen Samstagmorgen zwischen den Bahnhöfen Neu-Westend und Zoologischer Garten für mehr als eine Stunde unterbrochen. Am Samstag lief der Verkehr wieder ohne Einschränkungen.

In Berlin ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu entsprechenden Unfällen bei der U-Bahn gekommen. Im Mai 2023 etwa wurde ein damals 25-Jähriger von einem Stromschlag verletzt. Fahrgäste hatten in einer liegengebliebenen U-Bahn eigenständig die Türen geöffnet und waren ausgestiegen. Dabei geriert der Mann an die Stromschiene.

2018 hatten sich zwei Männer an einer U-Bahnstation geprügelt. Im Verlauf der Auseinandersetzung stürzten beide in den Gleisbereich. Einer von ihnen berührte die Stromschiene und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.