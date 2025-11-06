Ein Jugendlicher zückt in Wriezen eine Waffe, um einen Streit zwischen seinem Vater und einer Frau zu beenden. Der Vater stirbt in der Klinik. Der Teenager sitzt nun im Gefängnis.

Wriezen - Der 17-Jährige, der seinen Vater in Wriezen (Landkreis Märkisch-Oderland) tödlich verletzt haben soll, befindet sich in Haft. Ein Richter erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen den Teenager, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen dauerten demnach an.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Jugendliche am Dienstag eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen seinem Vater und einer 39-jährigen Frau beendet. Dazu soll er den 46-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Messer verletzt haben. Der Vater starb später im Krankenhaus. Der junge Mann wurde festgenommen.