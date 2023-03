Limbach-Oberfrohna - Der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads ist bei einem Unfall in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Er wurde nach Polizeiangaben von einer Autofahrerin erfasst, die dem Jugendlichen beim Abbiegen die Vorfahrt nahm. Zu dem Zusammenstoß kam es, als die 45-Jährige am Mittwochabend auf die Autobahn 72 auffahren wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.