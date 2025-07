Die Polizei will einer Jugendlichen einen Platzverweis erteilen. Am Ende gibt es bei dem Einsatz zwei Verletzte.

Polizeieinsatz mit Folgen: Eine Beamtin musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (Archivfoto)

Wolfsburg - Bei einem Einsatz in Wolfsburg sind nach Polizeiangaben zwei Polizistinnen von einer 16-Jährigen verletzt worden. Die Jugendliche hatte am Freitag den Polizeieinsatz am Busbahnhof gestört und sollte einen Platzverweis erhalten, wie eine Sprecherin mitteilte. Doch als die beiden 25 und 30 Jahre alten Beamtinnen sie ansprachen, habe sie plötzlich und unvermittelt angegriffen.

Eine Beamtin erlitt dabei den Angaben zufolge Verletzungen an Kopf und Knie und wurde im Krankenhaus behandelt, die andere wurde leicht verletzt. Die Jugendliche wurde von der Polizei in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung ermittelt.