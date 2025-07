Norden - Weil er einem Reh ausweichen musste, ist ein 56-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hat sich mit dem Fahrzeug mehrfach überschlagen. Der Mann sei in der Nacht auf Mittwoch in Norden (Landkreis Aurich) auf der B72 unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Als plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn stand, wich er demnach aus und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden.