Dresden - Im Volkswagen-Werk in Dresden ist am Montag das 150.000. Fahrzeug seit der Gründung im Jahr 2002 vom Band gerollt. „Die Gläserne Manufaktur blickt auf eine über 20-Jährige, bewegende Geschichte zurück. 2002 startete hier die für unsere Kunden hautnah erlebbare Produktion des Volkswagen Phaeton“, sagte VW-Produktionsvorstand Christian Vollmer am Montag in Dresden.

Demnach wurden von 2002 bis 2016 mehr als 84.000 Modelle des VW-Phaeton produziert. Zwischen 2005 und 2014 wurden außerdem mehr als 2000 Autos des Luxusautohersteller Bentley hergestellt. Zudem lies das Dresdner Werk mehr als 50.000 e-Golf-Wägen vom Fließband laufen. Seit Anfang 2021 ist Dresden der zweite sächsische Standort neben Zwickau, der den ID.3 produziert.

Dem VW-Konzern zufolge werde derzeit die Produktion des aufgewerteten ID.3-Modells vorbereitet, die ab Mitte April starten soll. In der Gläsernen Manufaktur arbeiten laut Konzern derzeit 340 Menschen.