Zwei minderjährige Roller- und Mofafahrer sind in der Nacht zu schnell unterwegs. Wenig später kommt es zu einem Zusammenstoß - mit schweren Folgen für einen 15-Jährigen.

Dörpen - Bei einer Kollision eines Mofafahrers mit einem Auto in Dörpen (Landkreis Emsland) wurde ein 15-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, brachten ihn Rettungskräfte in der Nacht zum Sonntag in ein Krankenhaus. Der 63-jährige Autofahrer blieb laut einem Sprecher der Polizei unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der 15-Jährige an der Einmündung zur Bundesstraße 401 das vorfahrtsberechtigte Auto. Daraufhin kollidierten beide Fahrzeuge. Der 15-jährige Mofafahrer war zusammen mit einem 14-jährigen Rollerfahrer mit einer gleichaltrigen Begleitung unterwegs.

Zeugen meldeten die beiden Fahrzeuge, weil sie auf einem Radweg ohne Kennzeichen und einer ohne Licht unterwegs waren. Zudem fuhren sie mit knapp 70 Kilometern pro Stunde - das ist laut einem Polizeisprecher deutlich über dem erlaubten Maß für die Fahrzeuge und für das Alter der beiden.

Auch 14-jähriger Rollerfahrer baut einen Unfall

Roller und Moped darf man laut dem ADAC ab 15 Jahren fahren. Die Beamten gaben Anhaltezeichen, schalteten Blaulicht und Martinshorn ein, die beiden Roller- und Mofafahrer fuhren demnach aber weiter. Wenig später kam es zum Unfall. Auch der 14-Jährige auf einem Roller mit einer gleichaltrigen Beifahrerin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte wenige Meter vom Streifenwagen. Die Mitfahrerin klagte über Schmerzen am Handgelenk, wurde aber nicht schwer verletzt. Der 14-Jährige blieb unverletzt.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, hieß es. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und zu den Fahrzeugen.