Ein lauter Knall, ein verletzter Jugendlicher: In Dresden endet das Zünden von Pyrotechnik im Krankenhaus. Was bislang zu Ursache und Verletzungen bekannt ist.

Dresden - In Dresden ist ein Jugendlicher im Stadtteil Neustadt bei der Explosion eines Böllers verletzt worden. Nach Angaben von Polizei und Rettungsleitstelle wurden die Einsatzkräfte gegen Mittag alarmiert. Der 15-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Art und Umfang der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt. Ein Fremdverschulden oder eine Straftat könne nach Angaben der Polizei ausgeschlossen werden.