Berlin - Das Luxuskaufhaus KaDeWe hat zu Silvester auch in diesem Jahr wieder 15.000 Pfannkuchen verkauft. Das Gepäck wird in Berlin traditionell zum Jahreswechsel angeboten und im KaDeWe in der hauseigenen Patisserie hergestellt.

Verkauft wurden klassische Sorten mit Erdbeer- oder Pflaumenfüllung, wie die Pressestelle auf Anfrage mitteilte. Es gab aber auch ausgefallenere Sorten mit Pistazienfüllung oder Mango-Passionsfrucht-Geschmack.

Pfannkuchen tragen je nach Region verschiedene Namen. In Berlin heißen sie Pfannkuchen, in Hessen Kräppel, in Bayern Krapfen, in Nord- und Westdeutschland Berliner.

Einer Legende nach haben bereits die Makkabäer im 2. Jahrhundert v. Chr. beim Lichterfest in Öl gebratene „Sufganiot“ gegessen. Nach Angaben des Berliner Stadtmuseums ist das ein Gebäck aus süßem Hefeteig mit süßer Füllung, dem heutigen Berliner Pfannkuchen zum Verwechseln ähnlich.