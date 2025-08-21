Eine Gruppe Jugendlicher macht eine ungewöhnliche Entdeckung in Barchfeld: Feuerwerkskörper. Doch das Zünden dieser endet für einen von ihnen im Krankenhaus.

Barchfeld - Ein Jugendlicher ist im Wartburgkreis von einem Böller schwer verletzt worden. Er war am Mittwochabend mit seinen Freunden im Alter zwischen 14 und 15 Jahren im Wald bei Barchfeld unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Dort hatte ein Junge eigenen Aussagen zufolge vier Feuerwerkskörper gefunden. Beim Zünden explodierte einer zu früh und verletzte den 14-Jährigen schwer. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Wie die Böller dorthin gekommen waren, ist noch unbekannt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.