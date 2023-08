Emden - Ein 14-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Emden tödlich verletzt worden. Der Junge erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen berührte der Lenker des Jugendlichen auf einem Radweg den Lenker eines entgegenkommenden 12-Jährigen. Der 14-Jährige kam ins Straucheln und nach rechts in Richtung der Straße ab, wo er gegen einen Auflieger eines vorbeifahrenden Lastwagens prallte.

Der 12-Jährige blieb nach Angaben einer Polizeisprecherin unverletzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Augenzeugen wurden durch einen Seelsorger betreut. Die Ermittler suchen nun nach dem noch unbekannten Lkw-Fahrer. Nach bisherigem Stand wird davon ausgegangen, dass dieser den Zusammenstoß nicht bemerkte.