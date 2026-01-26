Ein Jugendlicher steigt aus einem Linienbus und wird von einem Auto erfasst. Er erleidet schwere Verletzungen.

Bleicherode - In Bleicherode (Landkreis Nordhausen) ist ein Jugendlicher von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 14-Jährige lief laut einer Mitteilung der Polizei über die Straße, nachdem er aus einem Linienbus ausgestiegen war. Dabei wurde er von dem Auto erfasst.

Zur medizinischen Versorgung des Jungen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Auch zum genauen Unfallgeschehen laufen demnach weiter Ermittlungen.