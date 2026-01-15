Ein Sprengkörper, ein lauter Knall – plötzlich brennt ein Balkon in Gropiusstadt. Fast greift das Feuer über. Ein 14-Jähriger und seine Mutter werden verletzt.

Der Intensivtäter warf einen Sprengkörper auf den Balkon, während sich ein 14-Jähriger und seine Mutter in der Wohnung befanden. (Symbolbild)

Berlin - Ein 14-jähriger polizeibekannter Jugendlicher hat in Berlin-Gropiusstadt einen Balkon angezündet und zwei Menschen in Gefahr gebracht. Der Jugendliche warf am Mittwochmorgen laut Zeugen einen Sprengkörper auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf gab es einen Knall und der Balkon stand in Flammen.

Eine 53-jährige Mutter und ihr 14-jähriger Sohn, die sich in der Wohnung befanden, erlitten Rauchvergiftungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern und den Brand löschen. Die Polizei nahm den 14-Jährigen in der Nähe fest. Er war bereits als Intensivtäter eingestuft und soll einem Richter vorgeführt werden. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.