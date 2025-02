Die Beteiligung war außergewöhnlich hoch – 14 Gemeinden haben es in die nächste Runde geschafft. Wer am Ende ganz oben steht, entscheidet sich beim Landeserntedankfest in Magdeburg.

14 Dörfer für Landeswettbewerb in Sachsen-Anhalt nominiert

Landwirtschaftsminister Sven Schulze hat am Sonntag den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Sachsen-Anhalt offiziell gestartet. (Archivbild)

Magdeburg - Aus 124 Bewerbungen haben sich in Sachsen-Anhalt 14 Dörfer für den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ qualifiziert. Sie sollen sich in den kommenden Monaten mit innovativen Konzepten und Projekten messen, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Die außergewöhnlich hohe Beteiligung der Dörfer auf Kreisebene ermöglicht es Sachsen-Anhalt in diesem Jahr, gleich drei Landessieger zu küren.

Diese Gemeinden werden nicht nur für ihre herausragenden Leistungen auf Landesebene ausgezeichnet, sondern erhalten auch die Chance, Sachsen-Anhalt beim Bundeswettbewerb im Jahr 2026 zu vertreten.

Minister freut sich über Leidenschaft für das Dorfleben

Die hohe Beteiligung am Wettbewerb „zeigt eindrucksvoll, mit wie viel Leidenschaft und Innovationskraft die Menschen vor Ort ihre Heimat aktiv gestalten“, betonte Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). „Unsere Dörfer sind das Herzstück des ländlichen Raums. Sie stehen für Zusammenhalt, Engagement und eine starke Gemeinschaft.“

In den kommenden Wochen soll die Wettbewerbsjury die Dörfer besuchen und ihre Ideen und Projekte unter anderem in den Bereichen Dorfentwicklung, Nachhaltigkeit und Förderung der Dorfgemeinschaft bewerten. Die Bekanntgabe der Landessieger ist für das Landeserntedankfest in Magdeburg geplant.

„Unser Dorf hat Zukunft“ wurde 1990 ins Leben gerufen, um das Engagement der ländlichen Gemeinschaften zu fördern und innovative Ansätze für die nachhaltige Entwicklung von Dörfern zu würdigen. Der Wettbewerb ermöglicht den teilnehmenden Dörfern, ihre Stärken und Projekte einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und von den Erfahrungen anderer zu lernen.