Wernigerode - Ausflügler, Touristen und Eisenbahnliebhaber sind am Wochenende in den Genuss besonderer Zugfahrten im Harz gekommen. Anlässlich des 125. Geburtstages der Harzquer- und Brockenbahn in diesem Jahr ist die ebenso alte Dampflok „Hoya“ des Deutschen Eisenbahn-Vereins vor fahrplanmäßigen Reisezügen auf der Selketalbahn zum Einsatz gekommen, wie die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) in Wernigerode mitteilten.

Ihren großen Auftritt wird die Lok demnach am kommenden Wochenende haben. Zum Festwochenende werde „Hoya“ am 24. August als Vorspannlok vor dem regulären Traditionszug von Wernigerode zum 1141 Meter hohen Brocken unterwegs sein und einen Tag später für Mitfahrten auf dem Führerstand zum Einsatz kommen, hieß es. Die Lok habe ihren Namen von der Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, an die sie 1899 geliefert worden war.

Die Selketalbahn ist der Ursprung der Harzer Schmalspurbahnen und die älteste Schmalspurbahn in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge. Am 7. August 1887 wurde die Strecke Gernrode-Mägdesprung eröffnet. Die HSB betreiben mit rund 140 Kilometern in Thüringen und Sachsen-Anhalt das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands. Die Spur ist einen Meter breit.