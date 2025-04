Alba Berlins Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runden sind weiter intakt. Beim Sieg im Klassiker-Duell gegen Bonn läuft vor allem Berlins Shooting Guard heiß.

102:88 im Klassiker gegen Bonn: Alba klettert in Play-Ins

Berlin - Matt Thomas hat Alba Berlin auf einen Platz in den Play-Ins der Basketball-Bundesliga geführt. Im 93. Liga-Duell gegen die Telekom Baskets Bonn erzielte der 30 Jahre alte US-Amerikaner beim 102:88 (52:41)-Sieg in der Uber Arena mit 34 Zählern das beste Punktergebnis seiner Karriere. Mit dem 14. Sieg im 27. Spiel kletterte Alba auf den zehnten Platz und hat weiterhin Chancen auf den Einzug in die Playoffs.

Alba begann zunächst konzentriert und nutzte schnell vier Turnover zu leichten Punkten. In der fünften Minute lagen beim 15:5 bereits zehn Zählern zwischen beiden Teams. Bonn holte zwischenzeitlich etwas auf, doch Alba schaltete wieder einen Gang hoch und ging mit 32:18 in die erste Viertelpause.

Bonner McGhee mit 30 Punkten

Auch im zweiten Viertel pirschte sich Bonn auf minus sieben heran, da Alba, ebenso fahrig wie die Gäste agierte. Darius McGhee, der insgesamt 30 Punkte erzielte, brachte Bonn immer wieder heran. Trotzdem gingen die Gastgeber mit elf Zählern Vorsprung in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams sehr zerfahren, sodass die Zuschauer in den ersten vier Minuten lediglich insgesamt vier Punkte sehen konnten. Die zehn Punkte Vorsprung konnte Alba beim 75:65 in die letzte Viertelpause mitnehmen und im letzten Spielabschnitt weiter ausbauen, da bei den Gästen die Kraft nachließ.