Der Besitzer mehrerer Lämmer in Bad Langensalza erlebt eine böse Überraschung: Zwei Drittel der Tiere wurden gestohlen. Die Polizei ermittelt.

100 Lämmer aus Stall in Bad Langensalza gestohlen

Bad Langensalza - Unbekannte Tierdiebe sollen aus einem Stall in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) etwa 100 Lämmer gestohlen haben. Der Besitzer der Tiere bemerkte am Montag den Diebstahl im Ortsteil Aschara, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden zwei Drittel der insgesamt 150 Lämmer des Besitzers entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Den Angaben zufolge sollen die Lämmer in der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Sonntagmittag gestohlen worden sein.