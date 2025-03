In Berlin rast ein Mann mit 150 Kilometern pro Stunde durch die Stadt und wird dabei geblitzt. Ihm drohen nun Konsequenzen.

In Berlin wurde ein Mann bei extrem hoher Geschwindigkeit geblitzt. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mann ist in Berlin innerorts mit 150 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast und dabei geblitzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Autofahrer war auf der Straße Unter den Eichen den Angaben zufolge 100 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs. Dort gilt eine Begrenzung von 50 Kilometern pro Stunde.

Ihm drohen wegen seiner Fahrt am Donnerstag nun drei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro und zwei Punkte in der Verkehrssündenkartei. Man habe ein „hübsches Foto“ von ihm schießen können, schrieb die Polizei dazu auf der Plattform X.