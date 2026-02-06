Feuerwehr und Polizei werden im Vogtlandkreis zu einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus gerufen. Was ist bislang über die Ursache bekannt?

Reichenbach - Ein Feuer in einer umgebauten Lagerhalle hat in Reichenbach (Vogtlandkreis) laut einer ersten Schätzung einen Schaden von 100.000 Euro angerichtet. Der Brand brach aus zunächst ungeklärter Ursache am Donnerstagabend in dem Gebäude aus, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr rückte mit etwa 50 Kräften aus und löschte die Flammen. Die ehemalige Lagerhalle war zu einem Wohnhaus umgebaut worden. Es sollte bezogen werden, war aber zum Zeitpunkt des Feuers noch unbewohnt, hieß es. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.