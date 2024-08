Miroslav Klose will eine Mannschaft entwickeln. Sein Vertrauen in den 1. FC Nürnberg ist „groß“. Der 1. FC Magdeburg ist ein unangenehmer Gegner.

Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg muss im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf Stürmer Janni Serra (26) und Ersatztorwart Christian Mathenia (32) verzichten. Serra hat Trainer Miroslav Klose zufolge einen „Rückschlag“ erlitten, bei ihm muss man „von Tag zu Tag“ schauen. Mathenia ist krank. Serra hatte zuletzt wegen Problemen am Sprunggelenk gefehlt.

Der fränkische Fußball-Zweitligist will nach dem 3:1 gegen den FC Schalke 04 vor knapp drei Wochen seinen zweiten Heimsieg in dieser Saison feiern. Am vergangenen Wochenende spielten die Nürnberger 1:1 beim SV Darmstadt 98. „Das Vertrauen ist groß. Ich weiß, was die Jungs schon gezeigt haben und was ihnen steckt“, betonte Klose vor dem Heimspiel gegen die Magdeburger, die mit fünf Punkten in die Saison gestartet sind.