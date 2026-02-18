Die Etappe in Magdeburg dauert nicht lange. Beim 1. FC kommt Onaiwu nicht richtig zum Zug und wird wohl in seine Heimat zurückkehren.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg und Ado Onaiwu haben ihre Zusammenarbeit beendet. Der 30 Jahre alte Angreifer verlässt nach nur einem halben Jahr die Elbestädter, wie der Verein mitteilte. „Ado konnte sich bei uns leider nicht nachhaltig durchsetzen. Mit der Möglichkeit zur Rückkehr in seine Heimat Japan ergibt sich für ihn nun eine neue Perspektive“, wird Geschäftsführer Otmar Schork in einer Pressemitteilung zitiert.

Onaiwu stieß im vergangenen Sommer vom französischen Erstligisten AJ Auxerre zum FCM. In den bisherigen Partien kam der 1,80 Meter große Stürmer in vier Zweitliga- sowie drei Regionalligaspielen mit der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Jetzt wird Onaiwu seine Karriere in seiner japanischen Heimat wohl fortsetzen.