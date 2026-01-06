Der 1. FC Magdeburg schlägt den Schweizer Erstligisten FC Winterthur im Trainingslager mit 2:1. Dabei nutzen die Elbestädter zwei ihrer Chancen in einem Spiel mit viel Leerlauf.

Belek - Der 1. FC Magdeburg hat den ersten Test im Wintertrainingslager gewonnen. Gegen den FC Winterthur, Tabellenschlusslicht der ersten Schweizer Liga gab es in der Türkei ein 2:1 (1:1). Rayan Ghrieb (31.) und Mateusz Zukowski (88.) trafen für den FCM, Andrin Hunziker (38.) glich zwischenzeitlich aus.

Magdeburg startete mit einer ganzen Reihe Reservisten, kam in einer insgesamt ereignisarmen Halbzeit zu einem Chancenplus, doch am Ende stand nur ein eigener Treffer zu Buche. Nach der Pause standen dann mehr Stammkräfte beim FCM auf dem Platz, ohne dass die Partie ansehnlicher wurde. Stattdessen wurde das Spiel ausgeglichener, auch die Schweizer hatten nun ein paar Torabschlüsse. Erst kurz vor Schluss gelang noch der Siegtreffer.

Am Freitag steht für den FCM der zweite und letzte Test gegen Drittligist SSV UIm an, bevor es am 16. Januar zum Ligastart nach Braunschweig geht.