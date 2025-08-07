Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat innerhalb weniger Stunden gleich zwei französische Offensivspieler verpflichtet. Neben dem 26 Jahre alten Rayan Ghrieb vom französischen Zweitligisten EA Guingamp kommt auch Kandet Diawara (25), der zuletzt bei Le Havre AC unter Vertrag stand. Zur Laufzeit der Arbeitspapiere machte der Club keine Angaben.

Ghrieb, der in seiner Jugend bereits in Deutschland für den Offenburger FV und später beim SV Oberachern in der Oberliga Baden-Württemberg spielte, absolvierte in der vergangenen Saison 28 Spiele für Guingamp. Dabei gelangen ihm neun Tore. „Rayan ist flexibel in der Offensive einsetzbar und hat einen guten Abschluss. Wir sind davon überzeugt, dass er unserem Spiel guttun wird“, sagte Magdeburgs Trainer Markus Fiedler über den Neuzugang.

Diawara brachte es für Le Havre auf einen Einsatz in der Ligue 1. In der vergangenen Saison war er an den französischen Zweitligisten Pau FC ausgeliehen, für den er in 29 Spielen vier Tore erzielte. „Mit seiner Schnelligkeit und seinem eins gegen eins wird er uns helfen, die Lücke auf den offensiven Außen zu schließen“, sagte FCM-Coach Fiedler.