Berlin - Torwart Robert Kwasigroch verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC und wechselt nach Katar zum Al-Markhiya SC. Der 21 Jahre alte Berliner hatte im September 2023 sein Profidebüt gefeiert und war in der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf verliehen worden.

„Robert ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dass er sich gern sportlich verändern möchte, als sich für ihn die Möglichkeit eines Wechsels nach Katar abgezeichnet hat“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.