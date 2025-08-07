Der Fußball-Zweitligist verpflichtet den 26 Jahre alten Rayan Ghrieb. Dieser hat schon Erfahrung in Deutschland.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den französischen Offensivspieler Rayan Ghrieb verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom französischen Zweitligisten EA Guingamp. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Ghrieb, der in seiner Jugend bereits in Deutschland für den Offenburger FV und später beim SV Oberachern in der Oberliga Baden-Württemberg spielte, absolvierte in der vergangenen Saison 28 Spiele für Guingamp. Dabei gelangen ihm neun Tore.

„Rayan ist flexibel in der Offensive einsetzbar und hat einen guten Abschluss. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für den FCM gewinnen konnten und sind davon überzeugt, dass er unserem Spiel guttun wird“, sagte Magdeburgs Trainer Markus Fiedler über den Neuzugang.